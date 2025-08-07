Londra e Parigi hanno insistito sul fatto che i nuovi arrivi su entrambi i lati della Manica saranno sottoposti a un controllo di sicurezza. “Le persone arrivate nel Regno Unito su un’imbarcazione a mezzogiorno di ieri sono state prese in custodia. Saranno trattenute in centri di detenzione amministrativa in attesa della loro espulsione”, ha dichiarato il 7 agosto il ministero dell’interno. Non ha detto quanti migranti sono stati arrestati o quanti intende rimandare in Francia con questo programma, che è stato criticato dalle ong e ha lasciato scettica l’opposizione al governo laburista.

I minori non accompagnati non possono essere rimandati in Francia. In cambio Londra accetterà le persone che si trovano in Francia e che hanno fatto domanda tramite una piattaforma online, dando priorità a coloro che hanno legami con il Regno Unito. La piattaforma è stata attivata il 7 agosto sul sito web del governo britannico.

Il nuovo accordo, annunciato durante la visita di stato del presidente francese Emmanuel Macron nel Regno Unito a luglio, prevede che per ogni migrante rimandato in Francia, il Regno Unito ne accolga un altro. Secondo il ministero dell’interno, la Francia riprenderà i migranti che sono arrivati nel Regno Unito con “piccole imbarcazioni” via mare e la cui richiesta di asilo non è ritenuta ammissibile da Londra, perché hanno precedentemente attraversato un paese considerato “sicuro”.

Il 7 agosto il Regno Unito ha annunciato di aver trattenuto i primi migranti arrivati su piccole imbarcazioni e che saranno rimandato in Francia “nelle prossime settimane” in base al trattato franco-britannico entrato in vigore questa settimana.

Secondo Londra, le prime espulsioni dovrebbero avvenire “nelle prossime settimane”. Entro tre giorni, il Regno Unito invierà alla Francia i nomi dei migranti che vuole espellere e le autorità francesi avranno 14 giorni per rispondere, secondo il ministero dell’interno.

“Quando ho promesso che non mi sarei fermato davanti a nulla per rendere sicure le nostre frontiere, dicevo sul serio”, ha dichiarato a X il primo ministro Keir Starmer, che è sotto pressione per arginare l’arrivo di migranti. Si tratta di un progetto pilota valido fino a giugno 2026.

Il governo laburista ha intensificato le sue iniziative contro l’immigrazione da quando è salito al potere nel luglio 2024. Ha firmato una serie di accordi di cooperazione con altri paesi (Germania, Iraq, ecc.), ha rafforzato le risorse della polizia di frontiera e ha rafforzato gli accordi con la Francia.

Dall’inizio dell’anno, 25.400 persone sono arrivate nel Regno Unito su piccole imbarcazioni. Secondo i dati del ministero dell’interno francese, da gennaio sono morte 18 persone che hanno tentato la traversata della Manica.