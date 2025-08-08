L’agenzia di stampa Tasnim ha riferito che “tutti i passeggeri” erano “in buone condizioni di salute”. “Grazie al rapido arrivo delle squadre tecniche ferroviarie e dei servizi di soccorso, tutti i passeggeri sono riusciti a evacuare il treno in sicurezza”, ha dichiarato il dipartimento comunicazioni delle ferrovie, citato da Tasnim.

“Trenta persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno sulla linea Kerman-Zarand”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Mehr Babak Mahmoudi, responsabile dell’organizzazione di soccorso della Mezzaluna rossa.

I deragliamenti dei treni sono relativamente comuni in Iran, ma raramente causano vittime. Nel giugno 2022, tuttavia, ventuno persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando un treno è deragliato vicino a Tabas, nel centro del paese, dopo aver colpito una ruspa vicino ai binari.

Nel 2016 due treni si sono scontrati e hanno preso fuoco nel nord del paese, uccidendo 44 persone e ferendone molte altre.