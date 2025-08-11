L’Australia riconoscerà lo stato palestinese all’assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. Lo ha dichiarato l’11 agosto il primo ministro Anthony Albanese.

“Una soluzione a due stati è la migliore speranza per l’umanità di spezzare il ciclo di violenza in Medio Oriente e di porre fine al conflitto, alla sofferenza e alla fame a Gaza”, ha dichiarato Albanese ai giornalisti a Canberra.

“Finché lo stato israeliano e palestinese non sarà permanente, la pace potrà essere solo temporanea. L’Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a uno stato proprio. Lavoreremo con la comunità internazionale per rendere questo diritto una realtà”, ha detto Albanese.

La decisione fa seguito alla spinta di diversi paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna e Canada, a riconoscere l’esistenza di uno stato ai palestinesi dopo che Israele ha lanciato una guerra contro Gaza quasi due anni fa in risposta agli attacchi di Hamas.

“C’è un momento di opportunità e l’Australia lavorerà con la comunità internazionale per coglierla”, ha aggiunto Albanese. Ha affermato che la decisione dell’Australia era basata sulle rassicurazioni dell’Autorità Palestinese che non ci sarebbe stato “alcun ruolo per i terroristi di Hamas in un futuro stato palestinese”.

L’Autorità Palestinese, tuttavia, non ha una presenza a Gaza, che è stata governata da Hamas per quasi due decenni.