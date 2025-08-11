L’Australia riconoscerà lo stato palestinese all’assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. Lo ha dichiarato l’11 agosto il primo ministro Anthony Albanese.
“Una soluzione a due stati è la migliore speranza per l’umanità di spezzare il ciclo di violenza in Medio Oriente e di porre fine al conflitto, alla sofferenza e alla fame a Gaza”, ha dichiarato Albanese ai giornalisti a Canberra.
“Finché lo stato israeliano e palestinese non sarà permanente, la pace potrà essere solo temporanea. L’Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a uno stato proprio. Lavoreremo con la comunità internazionale per rendere questo diritto una realtà”, ha detto Albanese.
La decisione fa seguito alla spinta di diversi paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna e Canada, a riconoscere l’esistenza di uno stato ai palestinesi dopo che Israele ha lanciato una guerra contro Gaza quasi due anni fa in risposta agli attacchi di Hamas.
“C’è un momento di opportunità e l’Australia lavorerà con la comunità internazionale per coglierla”, ha aggiunto Albanese. Ha affermato che la decisione dell’Australia era basata sulle rassicurazioni dell’Autorità Palestinese che non ci sarebbe stato “alcun ruolo per i terroristi di Hamas in un futuro stato palestinese”.
L’Autorità Palestinese, tuttavia, non ha una presenza a Gaza, che è stata governata da Hamas per quasi due decenni.
|
Iscriviti a
Mediorientale
|
Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
Mediorientale
|
Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.
|Iscriviti
Dopo l’annuncio dell’Australia, l’ambasciata di Israele a Canberra ha dichiarato all’Afp che l’ambasciatore non era “disponibile” a commentare.
Poche ore prima il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato gli appelli internazionali a riconoscere lo stato palestinese, affermando che “non porterà la pace, ma la guerra”.
“Il fatto che i paesi europei e l’Australia si siano infilati in questa tana di coniglio, cadendovi dentro e comprando questa frottola, è deludente e penso che sia davvero vergognoso”, ha detto.
Cresce la preoccupazione internazionale per la situazione degli oltre due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza, dove i combattimenti hanno innescato una terribile crisi umanitaria e una carestia.
Albanese ha criticato ulteriormente il governo israeliano, affermando che continua a sfidare “il diritto internazionale e a negare aiuti sufficienti”.
Mentre cresce il movimento globale per il riconoscimento della Palestina, il ministro degli esteri neozelandese Winston Peters ha dichiarato che il suo paese valuterà attentamente se fare lo stesso nel corso del prossimo mese.
Ha aggiunto che il riconoscimento da parte della Nuova Zelanda di uno stato palestinese è una “questione di quando, non di se”.
L’offensiva israeliana ha ucciso almeno 61.430 palestinesi, secondo il ministero della sanità di Gaza, cifre che secondo le Nazioni Unite sono affidabili.