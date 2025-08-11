Gli europei hanno intensificato i contatti e cercato di fare fronte comune a favore dell’Ucraina, da quando è stato annunciato il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo che si terrà in Alaska. Secondo Donald Trump, nel vertice si discuterà di un possibile accordo che preveda “scambi di territorio” per porre fine al conflitto che da più di tre anni miete decine di migliaia di vittime.

L’11 agosto l’Unione europea ha convicato una riunione d’emergenza dei suoi capi diplomatici, cercando d’influenzare i colloqui previsti per questa settimana tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, che fanno temere un accordo a spese di Kiev.

“Il presidente Trump ha ragione a dire che la Russia deve porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno il potere di costringere la Russia a negoziare seriamente”, ha ribadito in una dichiarazione il capo della diplomazia dell’Unione europea, Kaja Kallas.

Ma ha insistito, “qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Russia deve includere l’Ucraina e l’Unione europea, perché si tratta di una questione di sicurezza per l’Ucraina e per l’intera Europa”.

Ha annunciato una “riunione straordinaria” dei ministri degli esteri dell’Unione europea in una videoconferenza, alla presenza del loro omologo ucraino Andrij Sybigua “per discutere i prossimi passi”.

Questo scambio si aggiungerà a una serie di contatti nel corso del fine settimana, con un incontro nel Regno Unito tra i consiglieri europei e americani per la sicurezza nazionale, alla presenza del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e numerose conversazioni telefoniche.

Negli ultimi tre giorni, il capo di stato ucraino ha avuto colloqui con tredici leader europei e con i presidenti di Kazakistan e Azerbaigian. E Kiev “lavora bene con gli Stati Uniti. Non passa giorno senza che comunichiamo su come raggiungere una pace autentica. Sappiamo che la Russia intende ingannare l’America”, ha avvertito Zelensky nel suo messaggio serale.

Vladimir Putin ha parlato con nove capi di stato o di governo in tre giorni, tra cui Xi Jinping, Narendra Modi e Luiz Inácio Lula da Silva. Donald Trump, che ha promesso di risolvere il conflitto ucraino entro ventiquattr’ore al suo ritorno alla Casa Bianca, ha avviato uno spettacolare riavvicinamento con il presidente russo. Ma ha mostrato una crescente frustrazione quando la Russia ha intensificato i suoi bombardamenti sull’Ucraina negli ultimi mesi.