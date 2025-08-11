Il candidato presidenziale e senatore colombiano, Miguel Uribe, colpito alla testa durante un incontro pubblico a Bogotà a giugno, è morto dopo aver trascorso due mesi in terapia intensiva e aver subìto diversi interventi chirurgici. Lo ha annunciato la moglie l’11 agosto.

“Sarai sempre l’amore della mia vita. Grazie per una vita piena d’amore”, ha scritto Claudia Tarazona sul suo account Instagram, aggiungendo: “Riposa in pace, amore della mia vita, veglierò sui nostri figli”.

Il segretario di stato americano Marco Rubio si è dichiarato “profondamente rattristato” per la morte del candidato presidenziale colombiano Miguel Uribe, affermando che gli Stati Uniti chiedono “giustizia per i responsabili”.

“Gli Stati Uniti sono al fianco della sua famiglia e del popolo colombiano, sia nel lutto che nel chiedere giustizia per i responsabili” della morte di Miguel Uribe, morto per una ferita da arma da fuoco alla testa durante un incontro pubblico a Bogotá a giugno, ha scritto Marco Rubio sul social network X.