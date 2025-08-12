Un’esplosione avvenuta l’11 agosto in una fabbrica in Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha causato due morti e dieci feriti, secondo quanto riportato dalla polizia locale in un comunicato.

L’esplosione è avvenuta alla Clairton coke works, di proprietà dell’acciaieria americana US steel, a circa venticinque chilometri da Pittsburgh.

La tragedia, la cui causa è sconosciuta, è avvenuta “all’interno di un’area batterie” dell’impianto, ha dichiarato all’Afp il portavoce della polizia della contea di Allegheny, James Madalinsky.

“È stato come un tuono. Ha scosso le impalcature, mi ha scosso il petto, poi ha scosso l’edificio. Abbiamo visto del fumo uscire dall’acciaieria”, ha detto Zachary Buday, che lavorava nelle vicinanze, all’emittente locale Wtae.