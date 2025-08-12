Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino a Madrid. Lo hanno annunciato le autorità locali il 12 agosto. Si tratta della prima vittima dei numerosi incendi che hanno colpito la Spagna durante l’ondata di caldo, costringendo migliaia di persone all’evacuazione.
“Sono profondamente dispiaciuta per la morte dell’uomo, gravemente ferito nell’incendio boschivo di Tres Cantos”, una cittadina a 25 chilometri dal centro di Madrid, ha scritto Isabel Díaz Ayuso, presidente della comunità di Madrid, su X.
L’uomo deceduto ha riportato gravi ustioni su quasi tutto il corpo, come annunciato in precedenza dalle autorità locali. Centinaia di residenti sono stati sfollati, secondo le autorità.
“In soli quaranta minuti, l’incendio si è esteso per sei chilometri”, ha detto ai giornalisti nella notte Carlos Novillo, assessore all’ambiente della comunità di Madrid.
Ogni giovedì le notizie più importanti sulla crisi climatica e ambientale. A cura di Gabriele Crescente.
Iscriviti
L’11 agosto le autorità della comunità di Madrid hanno riferito su X che le operazioni di spegnimento dell’incendio erano “progredite favorevolmente durante la notte” e che l’incendio era stato domato.
Ma le spiagge di Tarifa, in Andalusia, sono state nuovamente minacciate dalle fiamme provenienti dalle foreste delle montagne vicine, costringendo alla rapida evacuazione di migliaia di turisti.
Questi due nuovi incendi si aggiungono alle decine di altri che hanno colpito la Spagna il 12 agosto, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro case.
Questa serie di incendi coincide con l’ondata di caldo, entrata nel suo decimo giorno il 12 agosto, con tutte le regioni in stato di allerta, comprese quelle del nord. Le temperature massime sono di 40 gradi centigradi e le temperature notturne non scendono sotto i 25 gradi centigradi.
Sulle spiagge della regione di Tarifa, nella provincia di Cadice, circa duemila persone sono state sfollate d’urgenza da hotel e case, come era già accaduto una settimana fa durante un altro incendio.
“Siamo riusciti a salvare le case” dall’incendio “all’ultimo secondo”, ha dichiarato alla stampa Antonio Sanz, Ministro dell’Interno dell’Andalusia.
“Abbiamo ovviamente vissuto momenti estremamente pericolosi, quando le fiamme hanno raggiunto gli ingressi dei complessi residenziali”, ma l’evacuazione è avvenuta “in tempi record”, ha affermato, aggiungendo che un agente della Guardia Civil che ha partecipato all’evacuazione è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto.
Anche la regione nordoccidentale di Castiglia e León è stata colpita dagli incendi. “Stiamo attualmente intervenendo su 32 incendi boschivi in Castiglia e León, molti dei quali si stanno verificando contemporaneamente”, hanno riferito le autorità della regione più grande della Spagna su X.