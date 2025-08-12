“In soli quaranta minuti, l’incendio si è esteso per sei chilometri”, ha detto ai giornalisti nella notte Carlos Novillo, assessore all’ambiente della comunità di Madrid.

L’uomo deceduto ha riportato gravi ustioni su quasi tutto il corpo, come annunciato in precedenza dalle autorità locali. Centinaia di residenti sono stati sfollati, secondo le autorità.

Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino a Madrid. Lo hanno annunciato le autorità locali il 12 agosto. Si tratta della prima vittima dei numerosi incendi che hanno colpito la Spagna durante l’ondata di caldo, costringendo migliaia di persone all’evacuazione.

Questa serie di incendi coincide con l’ondata di caldo, entrata nel suo decimo giorno il 12 agosto, con tutte le regioni in stato di allerta, comprese quelle del nord. Le temperature massime sono di 40 gradi centigradi e le temperature notturne non scendono sotto i 25 gradi centigradi.

L’11 agosto le autorità della comunità di Madrid hanno riferito su X che le operazioni di spegnimento dell’incendio erano “progredite favorevolmente durante la notte” e che l’incendio era stato domato.

Sulle spiagge della regione di Tarifa, nella provincia di Cadice, circa duemila persone sono state sfollate d’urgenza da hotel e case, come era già accaduto una settimana fa durante un altro incendio.

“Siamo riusciti a salvare le case” dall’incendio “all’ultimo secondo”, ha dichiarato alla stampa Antonio Sanz, Ministro dell’Interno dell’Andalusia.

“Abbiamo ovviamente vissuto momenti estremamente pericolosi, quando le fiamme hanno raggiunto gli ingressi dei complessi residenziali”, ma l’evacuazione è avvenuta “in tempi record”, ha affermato, aggiungendo che un agente della Guardia Civil che ha partecipato all’evacuazione è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto.

Anche la regione nordoccidentale di Castiglia e León è stata colpita dagli incendi. “Stiamo attualmente intervenendo su 32 incendi boschivi in Castiglia e León, molti dei quali si stanno verificando contemporaneamente”, hanno riferito le autorità della regione più grande della Spagna su X.