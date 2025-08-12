Lo stato maggiore dell’esercito ucraino ha dichiarato che i combattimenti sono in corso a Kucheriv Yar, un piccolo villaggio che fino a poche settimane fa si trovava a diversi chilometri dal fronte, riconoscendo di fatto l’avanzata russa in quest’area.

Le truppe russe stanno avanzando rapidamente in un settore strategico del fronte nell’Ucraina orientale. Lo hanno riferito l’esercito ucraino e alcuni analisti il 12 agosto, pochi giorni prima degli attesissimi colloqui tra Stati Uniti e Russia in Alaska.

In un solo giorno, la Russia è avanzata di circa dieci chilometri a nord lungo una strada, secondo il sito web di analisi militare DeepState, che si trova vicino all’esercito ucraino, a un ritmo molto più veloce del solito.

Una mappa del fronte, pubblicata da DeepState, mostra uno stretto corridoio ora sotto il controllo russo, che minaccia la città di guarnigione di Dobropillia, a nordovest di Pokrovsk.

Secondo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), con sede negli Stati Uniti, “gruppi russi di sabotaggio e ricognizione si starebbero infiltrando nelle aree vicino a Dobropillia”.

L’istituto, tuttavia, ha affermato che è “prematuro” descrivere l’avanzata russa come una “svolta operativa” e che i prossimi giorni “saranno probabilmente cruciali”.

Un blogger militare ucraino, Sternenko, ha scritto su Telegram che questa avanzata ha permesso alle truppe russe d’impadronirsi di tratti di una strada che collega le principali città della regione. In precedenza aveva affermato che la situazione era “critica”.

L’Isw ha paragonato questa penetrazione tattica a quella che ha permesso una grande avanzata russa nell’aprile 2024, dopo la cattura della città di Avdiivka dopo una lunga e sanguinosa battaglia.

L’Ucraina teme che l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, previsto il 15 agosto senza la partecipazione del loro omologo ucraino Volodymyr Zelensky, possa sfociare in un accordo che la costringerebbe a cedere parti del suo territorio alla Russia.

“Invece di mostrarsi pronti a porre fine alla guerra, i russi stanno schierando tutti i loro mezzi per attaccare il fronte”, ha reagito il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Iermark.