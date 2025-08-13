“Il disagio umanitario a Gaza ha raggiunto livelli inimmaginabili. Una carestia si sta svolgendo sotto i nostri occhi”, hanno scritto questi paesi.

All’estero si moltiplicano le richieste di porre fine alle sofferenze degli oltre due milioni di palestinesi di Gaza. Dopo le Nazioni Unite, che hanno avvertito del rischio di “carestia diffusa”, il 13 agosto l’Unione europea e altri ventiquattro paesi hanno denunciato una situazione di “carestia”, chiedendo un’azione “urgente” per porvi fine.

A luglio i precedenti negoziati indiretti condotti a Doha dai tre paesi mediatori sono falliti. Dopo ventidue mesi di guerra, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta affrontando una pressione crescente per trovare una via d’uscita dal conflitto.

Poco prima di questo annuncio, due fonti palestinesi hanno dichiarato che una delegazione di Hamas era attesa al Cairo per incontrare dei mediatori che cercassero di trovare una via d’uscita.

Il 13 agosto l’Egitto ha annunciato che sta lavorando con il Qatar e gli Stati Uniti per un cessate il fuoco di sessanta giorni nella Striscia di Gaza. Intanto la difesa civile ha riferito che i bombardamenti israeliani sulla città di Gaza si sono intensificati.

Fonti palestinesi vicine alla questione hanno riferito all’Afp che una delegazione di Hamas guidata dal suo capo negoziatore, Khalil al Hayya, era attesa al Cairo martedì o mercoledì per incontrare funzionari egiziani.

“L’obiettivo principale è tornare alla proposta iniziale: stabilire un cessate il fuoco di sessanta giorni, con il rilascio di alcuni ostaggi e detenuti palestinesi e la consegna incondizionata e senza restrizioni di aiuti umanitari e medici a Gaza”, ha aggiunto il ministro.

Il ministro degli esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha dichiarato il 13 agosto che il Cairo sta lavorando “attivamente” con Doha e Washington per cercare di rimettere in piedi la proposta di cessate il fuoco di sessanta giorni.

A Gaza la difesa civile ha annunciato la morte di 33 palestinesi in tutto il territorio. La scorsa settimana Israele ha approvato un piano per prendere il controllo della città di Gaza e dei campi profughi vicini, senza fornire un calendario.

“Per il terzo giorno consecutivo, l’occupazione israeliana sta intensificando i bombardamenti” sulla città di Gaza, nel nord del territorio, ha dichiarato all’Afp il portavoce della difesa civile Mahmoud Bassal. I quartieri di Zeitun e Sabra sono stati colpiti “da attacchi aerei molto intensi che hanno preso di mira le abitazioni civili”, ha aggiunto.

“L’occupazione sta usando tutti i tipi di armi in quest’area – bombe, droni, così come munizioni esplosive che causano una massiccia distruzione delle case dei civili”, ha affermato.

“Il bombardamento è stato estremamente intenso per due giorni. La terra trema a ogni colpo. Ci sono martiri sotto le macerie che nessuno può raggiungere perché gli spari non si sono fermati”, ha detto Majed al Hossary, un residente di Zeitoun.

Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha il controllo militare del “70-75 per cento” della Striscia di Gaza e che la città di Gaza e parti del centro del territorio devono ancora essere conquistate.

Il piano “non mira a occupare Gaza, ma a smilitarizzarla”, ha detto, elencando gli obiettivi di Israele: “Primo, disarmare Hamas. Secondo, rilasciare tutti gli ostaggi. Terzo, smilitarizzare Gaza. Quarto, Israele eserciterà un controllo di sicurezza prevalente. E quinto, un’amministrazione civile pacifica non israeliana”.

Quarantanove ostaggi rimangono nelle mani di Hamas e del suo alleato jihad islamica a Gaza, tra cui 27 dichiarati morti dall’esercito, sulle 251 persone rapite durante l’attacco del 7 ottobre.

Da parte israeliana, l’attacco ha causato la morte di 1.219 persone, la maggior parte delle quali civili, secondo un conteggio dell’Afp basato su dati ufficiali. L’operazione militare israeliana a Gaza ha causato 61.599 morti, la maggior parte dei quali civili, secondo i dati del ministero della sanità di Hamas, che le Nazioni Unite considerano affidabili.