Sana ha riferito di almeno “quattro morti e cinque feriti in un’esplosione di origine sconosciuta nei pressi della città di Idlib”. La televisione di stato inizialmente aveva riportato un bilancio di due vittime.

Un’esplosione ha scosso la città siriana di Idlib, uccidendo almeno quattro persone. Lo ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale Sana, senza specificarne la causa.

L’agenzia per la protezione civile ha dichiarato in un comunicato che tra le vittime c’era anche un bambino.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha segnalato “successive esplosioni di forte intensità in una base di militanti non siriani contenente un deposito di armi, mentre un drone sorvolava la zona”, citando dense colonne di fumo e panico tra i residenti.

Alla fine di luglio, una serie di esplosioni nella provincia di Idlib ha ucciso almeno 12 persone e ne ha ferite più di cento, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, in un deposito di armi appartenente a un gruppo jihadista a Maaret Misrin, nel nord della provincia. Le autorità non hanno specificato la causa di queste esplosioni.