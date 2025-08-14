Non c’è tregua per l’Europa meridionale di fronte agli incendi: Portogallo, Grecia, Italia e soprattutto Spagna continuano a combattere le fiamme il 14 agosto, nel mezzo di un’ondata di caldo. In Spagna è stato registrato un terzo decesso a causa degli incendi.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha condannato “la morte di un secondo volontario a León”, un uomo di 36 anni deceduto il 14 agosto in Castiglia e León (nordovest), e ha sottolineato che “la minaccia rimane estrema” in Spagna.

La Spagna sta entrando nel suo dodicesimo giorno di allerta per l’ondata di caldo e sia la popolazione sia i vigili del fuoco sono esausti. Undici incendi sono classificati di livello 2 (su 4), e quello di Zamora (in Castiglia e León), “dove un’ampia area è bruciata (…) sta causando grande preoccupazione”, ha dichiarato il ministro dell’interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska alla televisione pubblica, chiedendo due Canadair all’Unione europea.

Il suo omologo francese, Bruno Retailleau, ha risposto all’appello, annunciando l’invio di due velivoli antincendio specializzati. Mentre la maggior parte degli spagnoli cerca di rinfrescare le proprie case durante la notte, altri sono costretti a rimanere in casa o ad andarsene in fretta mentre le fiamme si diffondono.

Dall’inizio di questa operazione antincendio, 10.700 persone sono state sfollate, secondo il ministero dell’interno. Paese in prima linea nel riscaldamento globale in Europa, la Spagna è abituata a temperature estreme, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare un aumento del numero delle ondate di calore.

Dall’inizio dell’anno, oltre 148mila ettari sono andati in fumo in questo paese, secondo il Sistema europeo d’informazione sugli incendi forestali (Effis), e sono stati registrati duecento incendi.

Oltre alla Castiglia e León, la Galizia (nordovest), la regione di Valencia (est) e l’Estremadura (ovest) sono motivo di grande preoccupazione e circa quindici strade sono state chiuse, secondo una mappa della direzione generale del traffico (Dgt).

“Ieri sera, le peggiori previsioni si sono avverate”, ha scritto online Abel Bautista, funzionario del governo regionale dell’Estremadura (ovest), ponendo l’intera regione in allerta incendi 2 e invitando la popolazione a esercitare “la massima cautela”.