Non c’è tregua per l’Europa meridionale di fronte agli incendi: Portogallo, Grecia, Italia e soprattutto Spagna continuano a combattere le fiamme il 14 agosto, nel mezzo di un’ondata di caldo. In Spagna è stato registrato un terzo decesso a causa degli incendi.
Il primo ministro Pedro Sánchez ha condannato “la morte di un secondo volontario a León”, un uomo di 36 anni deceduto il 14 agosto in Castiglia e León (nordovest), e ha sottolineato che “la minaccia rimane estrema” in Spagna.
La Spagna sta entrando nel suo dodicesimo giorno di allerta per l’ondata di caldo e sia la popolazione sia i vigili del fuoco sono esausti. Undici incendi sono classificati di livello 2 (su 4), e quello di Zamora (in Castiglia e León), “dove un’ampia area è bruciata (…) sta causando grande preoccupazione”, ha dichiarato il ministro dell’interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska alla televisione pubblica, chiedendo due Canadair all’Unione europea.
Il suo omologo francese, Bruno Retailleau, ha risposto all’appello, annunciando l’invio di due velivoli antincendio specializzati. Mentre la maggior parte degli spagnoli cerca di rinfrescare le proprie case durante la notte, altri sono costretti a rimanere in casa o ad andarsene in fretta mentre le fiamme si diffondono.
Dall’inizio di questa operazione antincendio, 10.700 persone sono state sfollate, secondo il ministero dell’interno. Paese in prima linea nel riscaldamento globale in Europa, la Spagna è abituata a temperature estreme, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare un aumento del numero delle ondate di calore.
Dall’inizio dell’anno, oltre 148mila ettari sono andati in fumo in questo paese, secondo il Sistema europeo d’informazione sugli incendi forestali (Effis), e sono stati registrati duecento incendi.
Oltre alla Castiglia e León, la Galizia (nordovest), la regione di Valencia (est) e l’Estremadura (ovest) sono motivo di grande preoccupazione e circa quindici strade sono state chiuse, secondo una mappa della direzione generale del traffico (Dgt).
“Ieri sera, le peggiori previsioni si sono avverate”, ha scritto online Abel Bautista, funzionario del governo regionale dell’Estremadura (ovest), ponendo l’intera regione in allerta incendi 2 e invitando la popolazione a esercitare “la massima cautela”.
Nel vicino Portogallo, circa quindici mezzi aerei sono stati mobilitati per combattere quattro gravi incendi boschivi nel nord e nel centro del paese. Nel centro, il solo incendio di Arganil ha richiesto l’intervento di oltre 800 vigili del fuoco, mentre l’incendio di Trancoso, che imperversa da sabato, ha continuato a diffondersi il 14 agosto.
In Grecia, dove 20mila ettari sono stati distrutti da un incendio da giugno, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio che minacciava Patrasso, il principale porto per l’Italia e la terza città più grande del paese.
Si registrano focolai “sparsi”, sebbene l’incendio sia “ancora attivo” nella periferia orientale della città di oltre 200mila abitanti, secondo i vigili del fuoco.
Nel resto del paese, i bombardieri d’acqua stavano combattendo su altri tre fronti: l’isola ionica di Zante (a ovest), l’isola egea di Chio (a est) e nei pressi della città occidentale di Preveza.
Circa seicento squadre di terra e quasi trenta velivoli lancia acqua sono stati dispiegati dall’alba in tutti i focolai.
Nei Balcani, gli incendi hanno ucciso almeno due persone e costretto al trasferimento forzato di migliaia di residenti.
In Albania, uno dei paesi più colpiti, i vigili del fuoco hanno lottato senza sosta contro gli incendi, mentre nel vicino Montenegro le condizioni meteorologiche e le risorse aeree hanno portato sotto controllo i principali incendi boschivi.
Il caldo torrido continua a gravare sull’Italia, che quest’estate è stata relativamente risparmiata dagli incendi e dove sedici città, tra cui Roma e Venezia, sono in stato di allerta rossa.
A Firenze si prevede che le temperature saliranno a 39 gradi centigradi e a Milano a 38 gradi centigradi. Ma non ci vorrà molto per dissuadere gli italiani dall’intraprendere la grande migrazione nel fine settimana del 15 agosto: sono previsti 12 milioni di veicoli sulle strade.
Anche il Nord Europa è colpito dall’ondata di calore: la Finlandia ha registrato 22 giorni consecutivi di temperature superiori ai 30 gradi centigradi a luglio.
Secondo la rete scientifica world weather attribution (Wwa), il clima eccezionalmente caldo delle ultime due settimane di luglio ha causato numerosi svenimenti durante eventi all’aperto, ospedali sovraffollati e surriscaldati, incendi boschivi, un aumento degli annegamenti e ha spinto le renne a cercare ombra nelle città.