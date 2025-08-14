Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dal luglio 2024 sono stati segnalati circa centomila casi di colera in tutto il Sudan e la malattia si sta diffondendo in ogni stato del paese.

Secondo l’Unicef, più di 640mila bambini di età inferiore ai cinque anni sono ora a rischio di malattia nel solo stato del Nord Darfur, dove infuriano i combattimenti tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) per il controllo della città di El Facher.

“Oltre a una guerra generalizzata, il popolo sudanese sta attualmente affrontando la peggiore epidemia di colera che il Paese abbia visto da anni”, ha dichiarato Msf in un comunicato stampa. Questa grave malattia diarroica, trasmessa da cibo e acqua contaminati, può uccidere in poche ore senza trattamento.

Solo nella regione del Darfur, le équipe di Msf hanno curato “più di 2.300 pazienti e registrato quaranta morti la scorsa settimana a causa del colera”, ha dichiarato l’organizzazione.

Almeno quaranta persone sono morte nel Darfur, in Sudan, nella peggiore epidemia di colera che abbia colpito il paese devastato dalla guerra civile da anni. Lo ha annunciato Medici senza frontiere (Msf).

In un paese in cui i combattimenti bloccano le strade principali e paralizzano la logistica, la consegna degli aiuti umanitari è diventata quasi impossibile. I convogli sono fermi e le scorte si stanno esaurendo.

La stagione delle piogge, che si intensifica in agosto, potrebbe aggravare la crisi sanitaria. La situazione è più critica nella città di Tawila, nel Darfur settentrionale, dove centinaia di migliaia di sudanesi in fuga dai combattimenti intorno a El Facher si sono rifugiati dopo l’attacco di aprile al vicino campo di Zamzam da parte dell’Fsr.

“A Tawila, le persone sopravvivono con una media di soli tre litri d’acqua al giorno, meno della metà del minimo d’emergenza di 7,5 litri per persona al giorno necessari per bere, cucinare e igienizzare, secondo le raccomandazioni dell’Oms”, ha dichiarato giovedì Msf.

“Non abbiamo servizi igienici, i bambini defecano all’aperto”, ha dichiarato all’Afp all’inizio di questa settimana mia moglie Ibrahim, una donna sfollata a Tawila da due mesi.Secondo le Nazioni Unite, da aprile sono stati registrati circa trecento bambini affetti da colera nella città.

I combattimenti si sono intensificati in Darfur da quando l’esercito ha ripreso il controllo di Khartoum a marzo e i paramilitari, che hanno assediato El Facher, stanno cercando di conquistare questa città, l’unico capoluogo di provincia della regione ancora in mano all’esercito.

“Nei campi per sfollati e rifugiati, le famiglie spesso non hanno altra scelta che bere acqua contaminata e molte persone prendono il colera”, ha dichiarato Sylvain Penicaud, coordinatore di Msf a Tawila.

“Due settimane fa è stato trovato un corpo in un pozzo in uno dei campi. È stato rimosso, ma due giorni dopo la gente è stata costretta a bere di nuovo l’acqua”, ha aggiunto.

La guerra in Sudan, scoppiata nell’aprile del 2023, ha ucciso decine di migliaia di persone, ha fatto sfollare milioni di sudanesi o li ha fatti fuggire all’estero e ha provocato quella che le Nazioni Unite definiscono “la peggiore crisi umanitaria del mondo”.