La sera del 21 agosto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato di aver ordinato dei “negoziati immediati per il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a condizioni accettabili per Israele”.

“Gli assassini e gli stupratori di Hamas vedranno spalancarsi le porte dell’inferno se non accetteranno le nostre condizioni per mettere fine alla guerra”, ha affermato sul social network X il ministro della difesa israeliano Israel Katz.

Il 22 agosto Israele ha minacciato di distruggere la città di Gaza se Hamas non accetterà le sue condizioni per la pace, cioè la liberazione di tutti gli ostaggi e il disarmo.

Intanto, il 22 agosto le Nazioni Unite hanno proclamato ufficialmente lo stato di carestia nella Striscia di Gaza, avvertendo che 500mila persone si trovano in condizioni “catastrofiche”.

Un rapporto Ipc (Integrated food security phase classification) – messo a punto da un consorzio composto da agenzie specializzate delle Nazioni Unite, istituzioni regionali e ong – ha stabilito che una carestia è in corso nel governatorato della città di Gaza. Secondo il rapporto, potrebbe estendersi ai governatorati di Deir al Balah e Khan Yunis entro la fine di settembre.

“La carestia avrebbe potuto essere evitata senza l’ostruzionismo sistematico di Israele”, ha affermato Tom Fletcher, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

“Sapete chi sta morendo di fame? Gli ostaggi rapiti e torturati da quei barbari di Hamas”, ha dichiarato su X Mike Huckabee, l’ambasciatore statunitense in Israele.

“Forse i terroristi potrebbero condividere con le persone affamate, e in particolare con gli ostaggi israeliani, una parte dei generi alimentari che hanno rubato”, ha aggiunto.