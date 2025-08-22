Dall’inizio del 2025 gli incendi boschivi hanno distrutto più di un milione di ettari (diecimila chilometri quadrati) di vegetazione nell’Unione europea, il dato più alto da quando, circa vent’anni fa, sono cominciate le rilevazioni. Gravi roghi sono in corso in Spagna e Portogallo. Finora, secondo un calcolo basato sulle stime per paese fornite dal Sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi (Effis), sono andati in fumo 1.015.731 ettari di vegetazione, una superficie più grande della Corsica. In meno di otto mesi è stato quindi superato il precedente record di 988.524 ettari registrato nell’intero 2017. Quattro paesi dell’Unione europea hanno già battuto il loro record annuale: Spagna, Cipro, Germania e Slovacchia.

La Spagna, dove grandi incendi che hanno causato quattro morti sono ancora in corso nell’ovest, è di gran lunga il paese europeo più colpito, con più di 400mila ettari distrutti, pari a quasi il 40 per cento del totale. Il Portogallo conserva, almeno per ora, il record di 563.530 ettari bruciati nel 2017 (il dato più alto per un paese dell’Unione europea). Quest’anno nel paese le fiamme hanno distrutto 274mila ettari di vegetazione. Dietro i due paesi iberici c’è la Romania, con 126mila ettari bruciati. Al di fuori dell’Unione, anche il Regno Unito e la Serbia stanno registrando un anno record.

Milioni di tonnellate di anidride carbonica