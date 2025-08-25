“Piogge torrenziali sono previste oggi e domani, e il rischio di alluvioni e piene improvvise è molto alto”, ha dichiarato il direttore dell’agenzia Mai Van Khiem.

Più di 320mila persone in cinque province costiere saranno trasferite nei rifugi provvisori allestiti in scuole ed edifici pubblici, hanno affermato le autorità.

Il centro di Vinh, una località costiera nella provincia di Nghe An, nel centronord del paese, ha registrato allagamenti nella notte a causa delle forte piogge.

All’alba circa 30mila persone erano già state trasferite nella provincia, dove 16mila militari sono stati mobilitati.

Inoltre, due aeroporti vietnamiti sono stati chiusi e i pescherecci sono stati richiamati in porto.

Già il 24 agosto le autorità avevano cancellato decine di voli interni.