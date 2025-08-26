È la prima volta nella storia che un presidente degli Stati Uniti licenzia un governatore della Fed, ha affermato la Cnn la sera del 25 agosto.

“Ho stabilito che ci sono motivi sufficienti per licenziarla dal suo incarico”, ha affermato Trump, che in linea di principio non potrebbe rimuovere i funzionari della Fed.

In una lettera firmata indirizzata a Cook, e pubblicata sul suo social network Truth Social, il presidente statunitense ha annunciato il suo licenziamento con effetto immediato, accusandola di aver falsificato dei documenti per ottenere un mutuo.

Donald Trump ha aumentato la pressione sulla Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, annunciando il 25 agosto il licenziamento “immediato” di Lisa Cook, una delle governatrici di quest’istituto indipendente. Cook ha reagito contestando la legittimità della decisione e assicurando che resterà in carica.

“Il presidente Trump ha invocato ‘motivi sufficienti’ per licenziarmi, quando in realtà questi motivi non ci sono e oltretutto non ha il potere di farlo”, ha affermato Cook in un comunicato trasmesso dal suo avvocato a vari mezzi d’informazione statunitensi.

“Non mi dimetterò e continuerò a svolgere le mie funzioni”, ha assicurato.

Con quest’annuncio Trump ha aumentato ulteriormente la pressione sulla Fed e sul suo presidente Jerome Powell, al quale rimprovera la riluttanza ad abbassare i tassi d’interesse. Powell sta procedendo con cautela al riguardo a causa delle possibili spinte inflazionistiche legate ai dazi doganali.