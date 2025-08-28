Il bilancio di un massiccio attacco russo con missili e droni contro la capitale ucraina Kiev nella notte tra il 27 e il 28 agosto è salito a 17 morti, tra cui quattro bambini, ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, denunciando “un orribile e deliberato massacro di civili”.

“I russi non vogliono mettere fine alla guerra, ma solo continuare a uccidere”, ha dichiarato sul social network X.

La Russia ha lanciato nella notte 598 droni e 31 missili balistici e da crociera, ha precisato l’aeronautica militare ucraina.

L’edificio della missione dell’Unione europea a Kiev è stato danneggiato da un attacco “deliberato”, ha denunciato il presidente del Consiglio europeo António Costa, aggiungendo che “l’Europa non si farà intimidire”.