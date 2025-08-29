Il 29 agosto violenti scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati a Jakarta, la capitale dell’Indonesia, dopo la morte di un autista di mototaxi investito da un veicolo delle forze di sicurezza.

Gli agenti hanno usato i gas lacrimogeni per disperdere centinaia di manifestanti che si erano radunati davanti al quartier generale della polizia paramilitare, ha riferito un giornalista dell’Afp.

Anche migliaia di persone che si erano radunate vicino alla sede della brigata mobile della polizia sono state prese di mira con i lacrimogeni.