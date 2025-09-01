Nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter ha colpito la provincia di Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan, causando almeno 622 morti e 1.500 feriti, secondo un bilancio provvisorio fornito dal ministero dell’interno del regime dei taliban.

Secondo lo Unites States geological survey (Usgs), l’epicentro del terremoto è stato localizzato a 27 chilometri dal capoluogo Jalalabad e ad appena otto chilometri di profondità. Il sisma è stato seguito da almeno cinque scosse di assestamento, una delle quali di magnitudo 5,2.

Il terremoto si è verificato al confine con la provincia di Kunar, ed è in quest’ultima che si è registrato il bilancio più pesante.