Le Nazioni Unite hanno annunciato il 31 agosto che almeno undici impiegati nello Yemen sono stati arrestati dai ribelli huthi, che stanno conducendo una campagna di arresti dopo l’uccisione il 28 agosto del loro primo ministro in un raid aereo israeliano.

L’annuncio della morte del capo del governo degli huthi, Ahmad Ghaleb al Rawhi, e di vari ministri ha suscitato le ire dei ribelli, che il 31 agosto hanno minacciato d’intensificare gli attacchi contro Israele.

“Almeno undici impiegati delle Nazioni Unite sono stati arrestati a Sanaa e Hodeida”, ha affermato in un comunicato l’inviato dell’Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, denunciando “misure del tutto arbitrarie”.

Grundberg ha anche denunciato “l’irruzione negli uffici delle Nazioni Unite e il sequestro di beni appartenenti all’organizzazione”.