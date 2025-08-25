Dopo i bombardamenti il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che “il regime terroristico degli huthi pagherà un prezzo molto alto per la sua aggressione allo stato d’Israele”, mentre i ribelli hanno fatto sapere che risponderanno all’attacco.

Sostenendo di agire in solidarietà con gli abitanti della Striscia di Gaza, gli huthi lanciano regolarmente missili e droni verso il territorio israeliano, anche se la maggior parte viene intercettata.

L’aviazione israeliana ha bombardato il 24 agosto le posizioni dei ribelli huthi a Sanaa, la capitale dello Yemen, causando sei morti e 86 feriti, una settimana dopo raid simili.

“Aggressione israeliana alla capitale Sanaa”, controllata dagli huthi, ha affermato sul social network X l’emittente dei ribelli Al Massira. “I bombardamenti hanno preso di mira un sito petrolifero e una centrale elettrica”.

Secondo l’agenzia di stampa Saba, controllata dai ribelli, i raid hanno causato sei morti e 86 feriti, 21 dei quali gravi.

L’esercito israeliano ha invece affermato in un comunicato di aver colpito “un sito militare all’interno del palazzo presidenziale, le centrali elettriche di Assar e Hezyaz, e un deposito di carburante, tutti usati per attività militari”.

Il ministero della difesa israeliano ha diffuso una foto che mostra Netanyahu, il ministro della difesa Israel Katz e il capo di stato maggiore Herzi Halevi che seguono l’operazione militare all’interno di un bunker.

“Risponderemo con forza a tutti quelli che ci attaccano. Penso che tutta la regione stia imparando a conoscere la potenza e la determinazione dello stato d’Israele”, ha dichiarato Netanyahu.

“Non ci piegheremo al progetto sionista-statunitense e porteremo avanti le nostre azioni fino al termine dell’aggressione israeliana a Gaza”, ha affermato invece l’ufficio politico degli huthi in un comunicato.