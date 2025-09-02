Il bilancio di un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter che ha colpito l’est dell’Afghanistan è salito a più di 1.400 morti e 3.100 feriti, ha annunciato il 2 settembre il ministero dell’interno del regime dei taliban.

Il sisma, che si è verificato nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, ha fatto crollare migliaia di case nelle province montuose di Nangarhar, Kunar e Laghman.

Il nuovo bilancio è di 1.411 morti e 3.124 feriti, quasi tutti nella provincia di Kunar, dove i soccorritori sono ancora impegnati a scavare tra le macerie.