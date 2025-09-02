Almeno venti persone sono scomparse durante le proteste antigovernative in corso in Indonesia dalla scorsa settimana, ha affermato il 2 settembre un’ong locale per i diritti umani, mentre nuove manifestazioni sono previste in giornata.

“Dopo approfondite ricerche e verifiche, venti persone risultano introvabili”, ha dichiarato in un comunicato la Commissione per le persone scomparse e le vittime di violenze (KontraS).

Le proteste, cominciate il 25 agosto per contestare alcuni privilegi della classe politica, si sono intensificate dopo la morte il 28 agosto nella capitale Jakarta di un autista di mototaxi investito da un veicolo della polizia. Finora almeno sei persone sono morte durante le manifestazioni.