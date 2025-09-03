L’invio di migliaia di soldati a Los Angeles – riservisti della guardia nazionale e marines – era avvenuto nonostante il parere contrario del governatore democratico della California, Gavin Newsom.

Dato che l’entrata in vigore della sentenza è prevista il 12 settembre, la corte suprema, a maggioranza conservatrice, avrà però il tempo di pronunciarsi sulla questione.

Il 2 settembre un giudice federale della California ha definito “illegale” la decisione del presidente statunitense Donald Trump di schierare la guardia nazionale a Los Angeles nel giugno scorso, in seguito ad alcune manifestazioni contro la politica migratoria dell’amministrazione.

Intanto, dopo Los Angeles e Washington, il 2 settembre Trump ha annunciato che invierà la guardia nazionale anche a Chicago, senza precisare quando.

Per giustificare il ricorso alla guardia nazionale, una forza militare di riservisti, il presidente ha definito Chicago “la capitale mondiale degli omicidi” e “la città più pericolosa del mondo”.

“Chicago non ha bisogno dell’esercito”, ha reagito poco dopo il governatore democratico dell’Illinois JB Pritzker, dicendosi “pronto a una battaglia in tribunale” e invitando gli abitanti a farsi sentire pacificamente.

“Qui la lotta alla criminalità non c’entra niente. Trump vuole semplicemente mettere alla prova il suo potere e creare uno spettacolo politico per nascondere la corruzione”, ha affermato.

“Non ci sono urgenze che giustifichino l’invio dell’esercito”, ha aggiunto, sottolineando che negli ultimi quattro anni gli omicidi a Chicago si sono ridotti di quasi il 50 per cento.