Il 9 settembre il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato premier il ministro delle forze armate Sébastien Lecornu, con il compito di trovare “accordi” con le forze politiche in vista della formazione di un nuovo governo, alla vigilia di una grande mobilitazione antigovernativa sotto lo slogan “Blocchiamo tutto”.

Lecornu, 39 anni, presente in tutti i governi dall’insediamento di Macron nel 2017, diventa così il quarto primo ministro in poco più di un anno, un evento senza precedenti nella quinta repubblica, nota per la sua stabilità politica, ma entrata in una crisi senza precedenti dopo lo scioglimento dell’assemblea nazionale nel giugno 2024.

Macron ha incaricato Lecornu “di consultare le forze politiche presenti in parlamento per ottenere l’approvazione di una legge di bilancio e finalizzare gli accordi indispensabili per le decisioni importanti dei prossimi mesi”, ha annunciato l’Eliseo.