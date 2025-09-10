Il 10 settembre l’esercito nepalese ha ripreso il controllo della capitale Katmandu dopo due giorni di proteste antigovernative, considerate le più violente degli ultimi vent’anni, che hanno costretto il primo ministro K. P. Sharma Oli a dimettersi. Gli scontri sono cominciati l’8 settembre, quando la polizia ha represso brutalmente le manifestazioni in varie città del paese contro un blocco dei social network e contro la corruzione, causando almeno 19 morti e centinaia di feriti. Nonostante il ripristino di Facebook, X e YouTube, l’impegno ad aprire un’inchiesta sulle violenze della polizia e le dimissioni di Oli, la rabbia dei manifestanti non è diminuita.

Il 9 settembre gruppi di giovani manifestanti hanno sfidato il coprifuoco per attaccare edifici pubblici, residenze di leader politici e altri simboli del potere. I manifestanti hanno incendiato il parlamento e la residenza del premier dimissionario. Sulle pareti annerite dalle fiamme del primo, è comparso un graffito con la scritta “fuck the government”. Il 10 settembre i veicoli militari hanno preso posizione in vari quartieri di Katmandu, mentre scuole, negozi e uffici sono rimasti chiusi. L’esercito ha annunciato di aver arrestato ventisette persone e sequestrato ventitré armi da fuoco.