“Sono giunto alla conclusione che Netanyahu ci stia solo facendo perdere tempo”, ha dichiarato all’emittente statunitense Cnn.

Dopo il raid Netanyahu aveva messo in guardia il governo qatariota: “Dico al Qatar e a tutti i paesi che ospitano terroristi: dovete espellerli o arrestarli. Perché se non ci pensate voi, lo faremo noi”.

L’attacco israeliano senza precedenti ha anche suscitato una rara critica del presidente statunitense Donald Trump, grande alleato d’Israele, che si è detto “molto scontento”.

“Ordinando l’attacco Netanyahu ha ucciso qualunque speranza per gli ostaggi”, ha affermato ancora Al Thani, aggiungendo che “dovrebbe essere consegnato alla giustizia”.

Il 10 settembre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ribadito che Israele colpirà i suoi nemici ovunque: “La politica di sicurezza d’Israele è chiara: il suo braccio lungo raggiungerà i nemici ovunque. Non esistono posti sicuri per nascondersi”.

“Se gli assassini e gli stupratori di Hamas non accetteranno le condizioni poste da Israele per mettere fine alla guerra, principalmente il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo, saranno distrutti, come anche Gaza”, ha aggiunto.

Hamas ha affermato che tutti i suoi negoziatori presi di mira sono sopravvissuti, ma che il bombardamento ha causato sei morti.

Secondo il gruppo palestinese, le vittime sono il figlio del capo negoziatore Khalil al Hayya, il responsabile dell’ufficio di Al Hayya, tre guardie del corpo e un poliziotto qatariota.

Dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, Israele ha ucciso vari leader e funzionari di Hamas.