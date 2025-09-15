All’indomani della caotica conclusione a Madrid della Vuelta, una delle tre grandi corse a tappe ciclistiche internazionali, il 15 settembre il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha ribadito il suo sostegno ai manifestanti filopalestinesi che hanno fatto annullare l’ultima tappa e ha proposto di escludere Israele da tutte le competizioni sportive “finché continuerà la barbarie a Gaza”.

“Ovviamente siamo contrari a qualunque forma di violenza e abbiamo grande rispetto per i ciclisti che hanno partecipato alla Vuelta”, ha dichiarato durante una riunione con alcuni deputati e senatori socialisti.

“Ma abbiamo anche grande rispetto e ammirazione per i manifestanti che nei giorni scorsi si sono mobilitati contro l’ingiustizia, battendosi pacificamente per le loro idee”, ha aggiunto, riprendendo un concetto già espresso la mattina del 14 giugno.