Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la sera del 15 settembre che farà causa al quotidiano New York Times per diffamazione, chiedendo un risarcimento di quindici miliardi di dollari.

“Ho il grande onore d’intentare una causa per diffamazione e calunnia da quindici miliardi di dollari contro il New York Times”, ha affermato sul suo social network Truth Social, aggiungendo che il caso sarà giudicato in Florida.

“Al New York Times è stato permesso di mentire, calunniare e diffamare liberamente per troppo tempo, e questo deve finire ADESSO!”, ha dichiarato.

Il presidente ha definito il prestigioso quotidiano “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro paese”, e “la cassa di risonanza del Partito democratico della sinistra radicale”, accusandolo di aver sostenuto Kamala Harris durante la campagna elettorale delle presidenziali.

Il New York Times è “impegnato da decenni a contrastare il vostro presidente preferito (IO!), la mia famiglia, i miei affari”, ha aggiunto.