“Solo tredici persone sono sopravvissute, mentre decine risultano disperse”, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

La sera del 17 settembre l’Unhcr ha annunciato che un’imbarcazione con 74 persone a bordo, principalmente rifugiati sudanese, “si è capovolta il 13 settembre al largo di Tobruk”.

Più di cento rifugiati sudanesi risultano morti o dispersi dopo due naufragi avvenuti il 13 e il 14 settembre al largo di Tobruk, nell’est della Libia, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

Il gommone era partito da Tobruk, che si trova nella parte della Libia controllata dal generale Khalifa Haftar, ed era diretto in Grecia.

“L’Oim ha fornito assistenza immediata ai 24 sopravvissuti”, ha aggiunto.

In precedenza l’Oim aveva riferito di un “tragico incidente” avvenuto il 14 settembre, “quando un incendio è divampato su un gommone che trasportava 75 rifugiati sudanesi”.

Tra il 1 gennaio e il 13 settembre di quest’anno 456 persone sono morte e 420 sono state dichiarate disperse lungo la rotta del Mediterraneo centrale, la più pericolosa al mondo per i migranti, ha affermato l’Oim sul social media X.

Secondo la stessa fonte, dall’inizio del 2025 più di 17mila migranti sono stati intercettati e riportati in Libia, tra cui 1.516 donne e 586 bambini.

La Libia è uno dei principali punti di transito per i migranti e i rifugiati provenienti dall’Africa subsahariana.

La Libia ospita attualmente centinaia di migliaia di rifugiati sudanesi, la maggior parte dei quali sono arrivati attraversando il confine terrestre tra i due paesi nel distretto di Kufra, nel sudest.

“Dato che le vie sicure e legali per raggiungere l’Europa sono accessibili solo a un numero limitato di persone, la vera soluzione è mettere fine alla guerra civile in Sudan, in modo che i rifugiati possano tornare a casa in sicurezza, evitando d’intraprendere questi viaggi pericolosi”, ha affermato l’Unhcr.