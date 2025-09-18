Il comico Jimmy Kimmel, conduttore di un popolare show televisivo in seconda serata, è stato sospeso dopo aver accusato la destra statunitense di sfruttare politicamente l’omicidio dell’attivista Charlie Kirk, ha annunciato il 17 settembre l’emittente Abc.
“Lo show Jimmy Kimmel live è stato sospeso a tempo indeterminato”, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’emittente.
La decisione è stata accolta con favore dal presidente Donald Trump, che negli ultimi mesi ha più volte preso posizione contro i mezzi d’informazione che considera ostili.
|
“È un’ottima notizia per l’America”, ha dichiarato sul suo social network Truth Social.
“Mi congratulo con la Abc per aver fatto ciò che andava fatto da tempo. Kimmel non ha NESSUN talento”, ha aggiunto, invitando l’emittente a sospendere anche i comici Jimmy Fallon e Seth Meyers.
Kimmel, 57 anni, è uno dei volti più conosciuti della tv statunitense. Oltre al suo programma, che offre uno sguardo umoristico sull’attualità cinque sere a settimana, è stato anche per quattro volte presentatore degli Oscar.
Il 15 settembre Kimmel aveva commentato in diretta le reazioni all’omicidio di Kirk, attivista di destra assassinato a colpi di arma da fuoco il 10 settembre durante un incontro pubblico nel campus di un’università dello Utah.
“In questo fine settimana abbiamo raggiunto un nuovo livello, con la cricca dei Maga (il movimento Make America great again, ndr) che cerca disperatamente di presentare il giovane che ha ucciso Kirk per quello che non è, e che sta facendo tutto il possibile per trarne un vantaggio politico”, aveva affermato.
Gli Stati Uniti sono divisi sul profilo del giovane accusato dell’omicidio, Tyler Robinson, cresciuto in una famiglia repubblicana. Gran parte della destra lo definisce di “di estrema sinistra” perché prima dell’omicidio aveva criticato i “discorsi di odio” di Kirk e sulle munizoni aveva inciso slogan antifascisti.
Trump aveva subito attribuito l’omicidio alla “sinistra radicale”, annunciando un giro di vite contro i gruppi d’opposizione.
La mattina del 17 settembre Brendan Carr, capo della Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) e stretto alleato di Trump, aveva denunciato sul social network X “il comportamento scandaloso” di Kimmel, minacciando di revocare le licenze alle emittenti che gli davano voce.
Mentre Kimmel non ha reagito nell’immediato alla sospensione, la sinistra statunitense ha protestato con forza.
“Acquistare e controllare piattaforme mediatiche. Licenziare commentatori. Sospendere programmi tv. Tutto questo è molto pericoloso”, ha affermato il governatore della California Gavin Newsom, accusando il Partito repubblicano di “violare la libertà d’espressione”.
“Stiamo perdendo la nostra libertà d’espressione”, ha dichiarato all’Afp Tommy Williams, un portuale della Florida che il 17 settembre avrebbe dovuto assistere al Jimmy Kimmel live. “Queste cose succedono in paesi come Russia, Corea del Nord e Cina”.
Il 15 settembre Trump aveva annunciato un’azione legale per diffamazione, con richiesta di 15 miliardi di dollari di danni, contro il quotidiano New York Times.