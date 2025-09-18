La decisione è stata accolta con favore dal presidente Donald Trump, che negli ultimi mesi ha più volte preso posizione contro i mezzi d’informazione che considera ostili.

“Lo show Jimmy Kimmel live è stato sospeso a tempo indeterminato”, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’emittente.

Il comico Jimmy Kimmel, conduttore di un popolare show televisivo in seconda serata, è stato sospeso dopo aver accusato la destra statunitense di sfruttare politicamente l’omicidio dell’attivista Charlie Kirk, ha annunciato il 17 settembre l’emittente Abc.

Kimmel, 57 anni, è uno dei volti più conosciuti della tv statunitense. Oltre al suo programma, che offre uno sguardo umoristico sull’attualità cinque sere a settimana, è stato anche per quattro volte presentatore degli Oscar.

“Mi congratulo con la Abc per aver fatto ciò che andava fatto da tempo. Kimmel non ha NESSUN talento”, ha aggiunto, invitando l’emittente a sospendere anche i comici Jimmy Fallon e Seth Meyers.

Il 15 settembre Kimmel aveva commentato in diretta le reazioni all’omicidio di Kirk, attivista di destra assassinato a colpi di arma da fuoco il 10 settembre durante un incontro pubblico nel campus di un’università dello Utah.

“In questo fine settimana abbiamo raggiunto un nuovo livello, con la cricca dei Maga (il movimento Make America great again, ndr) che cerca disperatamente di presentare il giovane che ha ucciso Kirk per quello che non è, e che sta facendo tutto il possibile per trarne un vantaggio politico”, aveva affermato.

Gli Stati Uniti sono divisi sul profilo del giovane accusato dell’omicidio, Tyler Robinson, cresciuto in una famiglia repubblicana. Gran parte della destra lo definisce di “di estrema sinistra” perché prima dell’omicidio aveva criticato i “discorsi di odio” di Kirk e sulle munizoni aveva inciso slogan antifascisti.

Trump aveva subito attribuito l’omicidio alla “sinistra radicale”, annunciando un giro di vite contro i gruppi d’opposizione.

La mattina del 17 settembre Brendan Carr, capo della Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) e stretto alleato di Trump, aveva denunciato sul social network X “il comportamento scandaloso” di Kimmel, minacciando di revocare le licenze alle emittenti che gli davano voce.