Il 19 settembre l’esercito israeliano ha affermato che si appresta a colpire la città di Gaza con una “forza senza precedenti” e ha invitato la popolazione ad abbandonarla rapidamente.

Tre giorni fa Israele, con il sostegno incondizionato degli Stati Uniti, aveva annunciato l’avvio della fase principale della sua offensiva di terra in città, e negli ultimi giorni ha condotto massicci bombardamenti.