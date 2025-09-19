Il 19 settembre almeno 75 persone sono morte in un attacco con droni condotto dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) contro una moschea in un campo profughi vicino ad Al Fashir, il capoluogo del Darfur Occidentale, nell’ovest del Sudan. Al Fashir è l’ultima grande città del Darfur ancora controllata dall’esercito. L’attacco delle Rsf ha preso di mira il campo profughi di Abu Shouk, sovraffollato e in preda a una carestia, ha affermato un gruppo locale di soccorritori. In particolare, “un drone esplosivo ha colpito una moschea, che in quel momento era affollata”, ha aggiunto. Il campo si trova a pochi chilometri da Al Fashir, che è assediata dalle Rsf da circa un anno e mezzo.

Iscriviti a

Africana Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Africana Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì. Vedi tutte le newsletter

Secondo le immagini satellitari dell’Humanitarian research lab (Hrl) dell’università di Yale, negli Stati Uniti, le Rsf stanno proseguendo la loro avanzata, avvicinandosi ad alcuni siti strategici, tra cui il campo di Abu Shouk e l’ex base della missione di pace congiunta delle Nazioni Unite e dell’Unione africana (Minuad), diventata il quartier generale di una coalizione di milizie filogovernative. Un funzionario delle Rsf, che ha chiesto di restare anonimo, ha dichiarato all’Afp che i paramilitari hanno “già assunto, nel pomeriggio del 18 settembre, il controllo dell’ex base della Minuad”. Il campo profughi di Abu Shouk si trova appena tre chilometri più a nord. Le organizzazioni umanitarie temono violenze di massa se Al Fashir dovesse cadere, in particolare contro i gruppi etnici non arabi, tra cui gli zaghawa.