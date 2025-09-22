Il 21 settembre decine di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni in Brasile contro un progetto di legge che rafforza l’immunità per i parlamentari e una possibile amnistia per l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di prigione per un tentativo di colpo di stato.

A Rio de Janeiro la manifestazione si è conclusa con un concerto sulla spiaggia di Copacabana, dove le icone della musica brasiliana Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque si sono esibite davanti a circa 40mila persone.

A São Paulo una folla di dimensioni simili – 42mila persone secondo un gruppo di ricercatori dell’università di São Paulo (Usp) – ha sfilato lungo l’avenida Paulista, uno dei viali principali della città.