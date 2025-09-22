Seguendo il loro esempio, il ministro degli esteri portoghese Paulo Rangel ha spiegato che “la soluzione a due stati è l’unica via per una pace giusta e duratura”.

Il capo del governo australiano Anthony Albanese ha invece sottolineato “le legittime e per troppo tempo negate aspirazioni del popolo palestinese ad avere un proprio stato”.

Il 21 settembre il Regno Unito, il Canada, l’Australia e il Portogallo hanno riconosciuto lo stato della Palestina, alla vigilia di annunci simili di altri paesi, tra cui la Francia, in occasione della sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Israele ha reagito minacciando di estendere la colonizzazione nella Cisgiordania occupata.

Un numero crescente di stati aveva già compiuto questo passo simbolico negli ultimi mesi, ignorando le forti pressioni esercitate dagli Stati Uniti e da Israele.

Il 21 settembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha reagito al riconoscimento affermando di voler estendere la colonizzazione nella Cisgiordania occupata e ribadendo che non ci sarà mai uno stato palestinese. “Non accadrà. Nessuno stato palestinese vedrà mai la luce a ovest del Giordano”, ha dichiarato in un videomessaggio.

Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha proposto di rispondere al riconoscimento con “l’immediata annessione della Cisgiordania”.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha invece definito il riconoscimento “un passo importante e necessario verso la realizzazione di una pace giusta e duratura”.