L’ex datore di lavoro di Jian Guo, il deputato ed ex eurodeputato Maximilian Krah, è a sua volta sotto inchiesta per corruzione e riciclaggio in relazione alla Cina.

Una complice di Jian Guo è stata invece condannata a un anno e nove mesi di prigione con sospensione della pena.

Il 30 settembre il tribunale di Dresda ha condannato Jian Guo, ex assistente di un controverso deputato di Alternative für Deutschland (Afd, estrema destra), a quattro anni e nove mesi di prigione per spionaggio a favore della Cina.

Dal settembre 2019 al suo arresto nell’aprile 2024 Jian Guo, di nazionalità tedesca, era uno degli assistenti parlamentari dell’eurodeputato Krah.

“Non c’è alcun dubbio che Jian Guo fosse alle dipendenze dei servizi di sicurezza cinesi”, ha affermato il giudice Hans Schlüter-Staats, citando “prove inequivocabili”.

Secondo la procura, che aveva chiesto una condanna a sette anni e mezzo di prigione, Jian Guo avrebbe trasmesso più di cinquecento documenti, alcuni dei quali classificati come sensibili, spiato dissidenti cinesi in Germania e raccolto informazioni sui politici dell’Afd.

Jian Guo si è sempre proclamato innocente.