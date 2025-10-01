Dopo quasi due anni trascorsi all’estero, la recente ricomparsa di Kabila nell’est della Rdc, sfuggita al controllo delle autorità centrali, aveva suscitato forti preoccupazioni a Kinshasa. Non è chiaro dove l’ex presidente si trovi attualmente: dopo aver lasciato il paese alla fine del 2023, aveva sempre mantenuto il segreto sui suoi luoghi di residenza, limitandosi a fugaci apparizioni in Sudafrica e Namibia.

Il 30 settembre Joseph Kabila, ex presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), è stato condannato a morte in contumacia per “tradimento” e “crimini di guerra” da un tribunale militare congolese.

Kabila, 54 anni, capo dello stato dal 2001 al 2019, è stato riconosciuto colpevole di complicità con il gruppo armato M23, sostenuto dal Ruanda, che tra gennaio e febbraio ha conquistato vaste aree delle province del Nord e Sud Kivu, nell’est della Rdc, compresi i rispettivi capoluoghi Goma e Bukavu.

In primavera Kabila era ricomparso a sorpresa proprio a Goma, roccaforte dell’M23.

A maggio, in un discorso online, aveva affermato che “la dittatura deve finire” e si era detto pronto a fare la sua parte, ponendosi apertamente in opposizione all’attuale presidente Félix Tshisekedi.

A quel punto, su ordine del governo, l’immunità parlamentare di Kabila in quanto senatore a vita era stata revocata e alla fine di luglio era stato avviato un processo a suo carico per tradimento.