La mattina del 3 ottobre un’ultima imbarcazione della Global sumud flotilla è ancora in navigazione verso la Striscia di Gaza, dopo che più di quaranta barche erano state intercettate dalla marina israeliana, mentre Israele si prepara a espellere i più di quattrocento attivisti che erano a bordo. “La Marinette sta ancora navigando”, ha affermato la Global sumud flotilla la sera del 2 ottobre, sottolineando che presto sarà intercettata. All’1.50 gmt del 3 ottobre l’imbarcazione si trovava a circa 150 chilometri dalla costa di Gaza. “Se prosegue la navigazione la intercetteremo”, ha affermato il 2 ottobre il ministero degli esteri israeliano.

“Più di quattrocento attivisti a bordo di 41 imbarcazioni sono stati arrestati durante un’operazione durata circa dodici ore”, ha dichiarato il 2 ottobre un funzionario israeliano. La mattina del 2 ottobre Israele aveva annunciato che gli attivisti arrestati sarebbero stati espulsi verso l’Europa. La Global sumud flotilla era partita dalla Spagna a settembre con un carico di aiuti umanitari per gli abitanti della Striscia di Gaza. L’obiettivo era rompere il blocco israeliano del territorio palestinese in guerra, dove secondo le Nazioni Unite è in corso una carestia.

La sera del 1 ottobre la marina israeliana aveva cominciato a intercettare le imbarcazioni dopo aver avvertito gli equipaggi che stavano entrando in acque di cui Israele rivendica il controllo. “Mi congratulo con i soldati e i comandanti della marina che con professionalità ed efficienza hanno portato a termine l’operazione durante lo Yom Kippur”, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La Global sumud flotilla ha invece denunciato un “attacco illegale” in acque internazionali, mentre l’ong per i diritti umani Amnesty international ha deplorato un “atto d’intimidazione”. Undici attivisti greci hanno cominciato uno sciopero della fame per protestare contro la loro “detenzione illegale”.