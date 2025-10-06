Il 6 ottobre in Nepal e in India proseguono le difficili operazioni di soccorso dopo una serie di alluvioni e frane che nello scorso fine settimana ha causato più di settanta morti, oltre a gravi danni materiali.

In base agli ultimi bilanci forniti dalle autorità, le alluvioni e le frane legate alle forti piogge monsoniche hanno causato almeno 46 morti in Nepal e 28 nell’estremo nordest dell’India.

Gli eventi meteorologici estremi sono piuttosto comuni in Asia meridionale durante la stagione dei monsoni, che va da giugno a settembre, ma secondo gli scienziati la crisi climatica ne sta aggravando l’intensità e la frequenza.