Il mantenimento dell’immunità è stato approvato con 306 voti a favore e 305 contrari in una votazione a scrutinio segreto al parlamento europeo in seduta plenaria.

“È una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo”, ha dichiarato Salis, 41 anni, in un comunicato.

“Le minacce persistono e bisogna continuare la lotta. Tutti gli antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi”, ha aggiunto, citando esplicitamente Maja T., che “dev’essere immediatamente rimpatriata e giudicata in Germania”.

Maja T., un’attivista tedesca di 24 anni che si considera non binaria, era stata arrestata nel dicembre 2023 e consegnata all’Ungheria nell’estate 2024, una decisione che aveva suscitato forti polemiche in Germania.

Salis ha invece ribadito la sua richiesta di essere giudicata in Italia.