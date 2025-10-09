“Sono molto felice, calmo e nervoso allo stesso tempo”, ha dichiarato alla radio svedese Sr.

Aveva raggiunto la notorietà già con il suo primo romanzo, Satantango, pubblicato nel 1985 e ambientato in una remota regione rurale.

Nato il 5 gennaio 1954 a Gyula, nel sudest dell’Ungheria, Krasznahorkai è conosciuto soprattutto nel suo paese e in Germania, dove ha vissuto per anni.

Il 9 ottobre il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai. Krasznahorkai, 71 anni, è stato premiato “per la sua opera affascinante e visionaria che, in un contesto di terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”, ha affermato la giuria.

“Krasznahorkai è un grande scrittore epico, parte di quella tradizione dell’Europa centrale che va da Franza Kafka a Thomas Bernhard, caratterizzata dall’assurdo e dal grottesco. Ma ha più di una freccia al suo arco e si rivolge anche all’oriente, adottando toni più contemplativi e finemente calibrati”, ha dichiarato la giuria.

Cresciuto in una famiglia ebrea della classe media, Krasznahorkai ha tratto ispirazione dalla sua esperienza del comunismo e dai numerosi viaggi che ha intrapreso dopo essere andato a vivere all’estero per la prima volta, nel 1987, a Berlino Ovest, grazie a una borsa di studio.

Krasznahorkai, secondo scrittore ungherese a vincere il Nobel per la letteratura dopo Imre Kertész nel 2002, ha citato Kafka, Jimi Hendrix e la città di Kyoto come fonti d’ispirazione.

Il premio è accompagnato da un assegno di undici milioni di corone svedesi (circa un milione di euro).