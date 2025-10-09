Niente più hamburger vegetariani? L’8 ottobre il parlamento europeo ha vietato l’uso di termini come bistecca, salsiccia o hamburger per definire prodotti che non contengono carne.

Gli eurodeputati hanno approvato con 355 voti a favore e 247 contrari una proposta che vieta varie denominazioni, tra cui quella di “hamburger vegetariano” e “bistecca di soia”, per evitare di “creare confusione” tra questi prodotti e quelli a base di carne.

Ma la questione non è chiusa perché la proposta passerà ora all’esame dei ventisette paesi membri.