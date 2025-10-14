L’assemblea nazionale ha però deciso di procedere con la votazione, definendo “illegittima” la decisione del presidente.

“Questa decisione è necessaria per ristabilire l’ordine nel paese e rafforzare la democrazia”, ha dichiarato poco dopo Rajoelina in un messaggio pubblicato sui social network.

“L’assemblea nazionale è sciolta, in conformità con l’articolo 60 della costituzione”, si legge in un decreto pubblicato sulla pagina Facebook del presidente, eletto nel 2018 e confermato nel 2023 in un ballottaggio boicottato dall’opposizione.

Indebolito dalla mobilitazione dell’esercito nel fine settimana a sostegno di un grande movimento di protesta inaugurato il 25 settembre, Rajoelina aveva escluso le dimissioni il 13 ottobre, invocando il “rispetto della costituzione”.

Il 14 ottobre il presidente malgascio Andry Rajoelina, che si trova attualmente in una località sconosciuta, ha sciolto l’assemblea nazionale prima della votazione di una mozione di destituzione nei suoi confronti per abbandono dell’incarico.

In precedenza i deputati d’opposizione avevano affermato di aver raccolto abbastanza firme per tenere una votazione in sessione straordinaria, secondo loro giustificata dal fatto che il presidente avrebbe lasciato il paese il 12 ottobre a bordo di un aereo militare francese, come aveva riferito la radio francese Rfi.

Nel fine settimana un’unità dell’esercito, il Capsat, aveva invitato le forze di sicurezza a “non sparare sui manifestanti”, prima di unirsi a loro nel centro della capitale. Il Capsat aveva già svolto un ruolo importante nel colpo di stato del 2009 che aveva portato Rajoelina al potere per la prima volta in seguito a una mobilitazione popolare.

La maggior parte delle forze armate ha poi seguito l’esempio del Capsat, rinnovando la propria catena di comando. L’ha fatto anche la gendarmeria, che fino a quel momento era in prima linea nel reprimere le manifestazioni.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, almeno 22 persone sono morte e un centinaio sono rimaste ferite dall’inizio del movimento di protesta.