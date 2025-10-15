La sera del 15 ottobre l’Afghanistan e il Pakistan hanno approvato un cessate il fuoco di 48 ore dopo uno dei confronti armati più gravi degli ultimi anni al confine tra i due paesi, che ha causato decine di morti. Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 13 gmt, poco dopo l’annuncio da parte dei due paesi, ognuno dei quali ha assicurato che era stato l’altro a richiederlo. Il regime dei taliban, al potere in Afghanistan dal 2021, ha ordinato all’esercito afgano di rispettare la tregua, ha dichiarato sul social network X un portavoce, Zabihullah Mujahid. “In queste 48 ore le parti s’impegneranno, attraverso il dialogo, a trovare una soluzione a un problema complesso, ma risolvibile”, ha affermato invece il ministero degli esteri pachistano.

Iscriviti a

In Asia Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a In Asia Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato. Vedi tutte le newsletter

Poco prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’Afghanistan e il Pakistan si erano reciprocamente accusati di aver condotto nuovi attacchi vicino al confine comune. Il Pakistan ha anche condotto degli “attacchi di precisione” nella capitale afgana Kabul, secondo fonti di sicurezza pachistane. Due esplosioni si sono infatti verificate a Kabul il 15 ottobre, seguite dall’arrivo delle forze di sicurezza e da un viavai di ambulanze, come hanno riferito i giornalisti dell’Afp. Il regime dei taliban ha confermato che sono stati colpiti una cisterna di petrolio e uno stabilimento elettrico, senza fornire ulteriori dettagli.