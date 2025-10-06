Presentata dalla Danimarca a nome dell’Unione europea, la risoluzione è stata adottata senza votazione dai 47 paesi membri.

Sottolineando il “deterioramento” della situazione dei diritti umani nel paese, la risoluzione istituisce “un meccanismo d’inchiesta permanente e indipendente incaricato di raccogliere, conservare e analizzare le prove di gravi crimini e violazioni del diritto internazionale”.

Il 6 ottobre i paesi membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione che prevede l’istituzione di un meccanismo d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani commesse in Afghanistan.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Denuncia in particolare “l’istituzionalizzazione di un sistema di discriminazione, segregazione, mancato rispetto della dignità umana ed esclusione delle donne e delle ragazze”.

La risoluzione esprime “grande preoccupazione per il mancato rispetto del principio di responsabilità e per l’impunità di cui godono i responsabili delle violazioni dei diritti umani in Afghanistan”.

“A quattro anni dal ritorno al potere dei taliban, la situazione dei diritti umani continua a peggiorare, come anche la crisi umanitaria in corso”, ha dichiarato l’ambasciatore danese Ib Petersen.

L’ambasciatore colombiano Gustavo Gallón ha ricordato che le donne e le ragazze afgane sono vittime di una repressione “che mira a escluderle del tutto dalla vita pubblica”.

“Ma è l’intera popolazione afgana a pagare le conseguenze di un contesto in cui prevalgono violenza, repressione e fame”, ha aggiunto.

La Cina, che fa parte del Consiglio per i diritti umani, si è dissociata dalla risoluzione, sostenendo che non tenga conto “dei passi avanti compiuti nel paese”.

In Afghanistan le donne non possono esercitare molte professioni e viaggiare senza un accompagnatore. Inoltre, non possono studiare dopo i dodici anni, passeggiare nei parchi e frequentare palestre.