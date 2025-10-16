Il 15 ottobre l’Uruguay è diventato il primo paese dell’America Latina ad adottare una legge che autorizza l’eutanasia a determinate condizioni, nonostante l’opposizione della chiesa cattolica.

Altri due paesi, la Colombia e l’Ecuador, hanno depenalizzato il suicidio assistito, rispettivamente a partire dal 1997 e dal 2024, ma in seguito a decisioni giudiziarie.

In un continente in cui la chiesa ha ancora una forte influenza, l’Uruguay è spesso all’avanguardia in materia di diritti civili. Nel paese sono legali l’aborto, il matrimonio ugualitario e il consumo di marijuana.