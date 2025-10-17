All’epoca Hannibal Gheddafi aveva solo due anni.

Il suo avvocato, Laurent Bayon, di nazionalità francese, ha informato l’Afp che presenterà ricorso contro la cauzione, in quanto il suo cliente non disporrebbe della somma a causa delle sanzioni internazionali contro il clan dell’ex dittatore libico.

Il 17 ottobre la giustizia libanese ha ordinato la liberazione di Hannibal Gheddafi (uno dei figli dell’ex leader libico Muammar Gheddafi), detenuto da dieci anni senza processo, in cambio di una cauzione da undici milioni di dollari.

“Il giudice istruttore incaricato del caso del rapimento e della scomparsa di Musa al Sadr ha autorizzato il rilascio di Hannibal Gheddafi in cambio di una cauzione da undici milioni di dollari”, ha dichiarato all’Afp un funzionario giudiziario libanese.

Secondo questo funzionario, che ha chiesto di restare anonimo, Gheddafi non potrà però lasciare il paese.

“Il rilascio su cauzione è assolutamente inammissibile in un caso come questo di detenzione arbitraria. Presenterò ricorso”, ha dichiarato all’Afp Bayon, ricordando che il suo cliente è “sottoposto a sanzioni internazionali”.

“Dove potrebbe mai trovare undici milioni di dollari?”, ha aggiunto.