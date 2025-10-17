La caduta di Zandanshatar è legata soprattutto alla decisione del governo di modificare il calcolo delle imposte sulle entrate minerarie in un modo che avrebbe inciso sul bilancio dello stato.

Dei 111 deputati presenti, 71 hanno votato a favore della sfiducia e 40 contro. Un nuovo capo del governo dovrà essere nominato entro trenta giorni.

Il 17 ottobre il parlamento mongolo ha sfiduciato il primo ministro Gombojav Zandanshatar, in carica da appena quattro mesi, in un contesto di lotte intestine e di divergenze sulla gestione delle ricche risorse naturali del paese.

Come Oyun-Erdene e il presidente Ukhnaagiin Khürelsükh, Zandanshatar è un esponente del Partito del popolo mongolo (Ppm).

Da decenni la Mongolia, un paese di 3,4 milioni di abitanti stretto tra la Cina e la Russia, è afflitta da una corruzione endemica, mentre le élite sono accusate d’impadronirsi dei proventi dell’industria mineraria, che è in piena espansione.

Negli ultimi anni il paese ha perso molte posizioni nell’indice di percezione della corruzione (Cpi) messo a punto dall’ong Transparency international.