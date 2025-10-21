Il 21 ottobre la nazionalista Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone, grazie a un accordo di coalizione concluso il giorno prima. Takaichi, 64 anni, è stata eletta nella prima votazione alla camera dei rappresentanti con 237 voti, superando la soglia della maggioranza assoluta (233), e la sua nomina è stata poi confermata dalla camera dei consiglieri (la camera alta del parlamento).

Il 4 ottobre Takaichi era stata eletta leader del Partito liberaldemocratico (Pld, destra), la formazione che dal 1955 è stata quasi ininterrottamente al potere in Giappone. Ma di recente il Pld ha registrato un forte calo nei consensi, anche a causa di uno scandalo finanziario, e ha perso la maggioranza in entrambi i rami del parlamento. Inoltre, il suo tradizionale alleato, il partito centrista Kōmeitō, ha chiuso la porta a un accordo di coalizione che durava dal 1999, esprimendo forti dubbi su Takaichi, che fa parte dell’ala destra del Pld. Per poter succedere al primo ministro uscente Shigeru Ishiba, il 20 ottobre Takaichi ha quindi concluso un inedito accordo di coalizione con il Partito giapponese per l’innovazione (Ishin no kai, centrodestra). Il Pld e l’Ishin no kai dispongono insieme di 231 seggi alla camera dei rappresentanti, al di sotto della maggioranza assoluta, e dovranno quindi collaborare con altri partiti per attuare il loro programma di governo.