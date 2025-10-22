Ma dopo aver trascorso una ventina di giorni agli arresti domiciliari, era stato rimesso in libertà in attesa della conclusione del processo d’appello.

In primo grado, ad agosto, l’ex presidente (2002-2010) era stato condannato a trascorrere dodici anni agli arresti domiciliari per manipolazione di testimoni e frode processuale.

Il 21 ottobre la giustizia colombiana ha assolto in appello l’ex presidente Álvaro Urib, 73 anni, dall’accusa di aver esercitato pressioni su dei testimoni per nascondere i legami con gruppi paramilitari di estrema destra, nel primo processo contro un ex capo dello stato.

Il giudice del tribunale di Bogotá ha annullato la condanna per i due capi d’accusa, invocando la mancanza di prove. Il giudice ha anche definito illegali le intercettazioni usate come prova e denunciato “errori di metodo” nel processo di primo grado.

L’udienza, alla quale Uribe ha partecipato in videoconferenza, si è conclusa dopo sei ore di lettura della sentenza.

Dalla sua residenza di Rionegro, a circa 30 chilometri da Medellín, l’ex presidente ha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa in cui ringrazia Dio e i suoi avvocati.

“Posso solo confermare che ho sempre detto la verità”, ha aggiunto.